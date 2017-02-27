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Karnından 10 kiloluk kitle çıkarıldı

Konya'da bir süredir mide ağrısı çeken kadının karnında tespit edilen kitle ameliyatla alındı.

27.02.2017 - 15:48
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KİLO

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine artan mide ağrısı şikayetiyle giden kadının yapılan tetkiklerinde, karnında büyük bir kitle tespit edildi.

10 KİLOLUK KİTLE

Vakit kaybetmeden ameliyata alınan hastanın karnından 10 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Operasyonla ilgili bilgi veren hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Balcı, hastanın nefes darlığı, kabızlık ve sık idrara çıkma gibi şikayetlerle kendilerine başvurduğunu söyledi.

HAMİLE GİBİ GÖZÜKÜYORDU

Özellikle son bir yıldır ağrıları artan hastanın 9 aylık hamile görünümünde olduğuna dikkati çeken Balcı, "Elle muayenede bile buradaki sert kitle hissedilebiliyordu. Yaklaşık 40 santimlik kitle, ultrason ekranına sığmıyordu. Kitleyi rahimle çıkardık. Kitle 10 kilogramdı. Hasta ameliyat sonrası 60 kilogramdan 50 kilograma düştü, şikayetleri sona erdi. Hastamız 'kuş gibi hafifledim' diyerek hastaneden ayrıldı." dedi.

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