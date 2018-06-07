Karpuz Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Adana'da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, Galeria Festival Alanı'nda 2. Karpuz Festivali düzenlendi.

Festivale, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da katıldı. Julide Sarıeroğlu, Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Galeria Festival Alanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bir şehrin tanıtımı ve gelişimi açısından festivallerin önemine işaret etti.

Tarım kenti Adana için önemli bir ürün olan karpuzla ilgili başlatılan festivalin de gelenekselleşerek ilin tanıtımına ve kalkınmasına katkı sağlar hale geldiğini vurgulayan Julide Sarıeroğlu, festivalin daha fazla karpuz üretimine ve ihracatına katkı sağlamasını temenni etti.

"ADANA'YA YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Jülide Sarıeroğlu, "Sayın Başbakanımız tarafından imzası geçen hafta atılan Karataş Bebeli Mahallesi'ndeki tarım ihtisas organize sanayi bölgesinin temelini atacağız. Bu organize sanayi bölgemizle inşallah tarım konusunda 7. sırada olan ilimizin daha üst sıralara gelmesiyle ilgili büyük bir imkanla kentimizi buluşturmuş olacağız. Bu yöndeki yatırımlarımız güçlü şekilde devam edecek. Adana'mız her şeyin en güzelini hak ediyor. Yatırım, üretim, tarım ve sanayi anlamında bir atılım, bir kalkınma döneminin inşası için, önümüzdeki dönemde daha da iyi seviyelere gelmesiyle alakalı olarak elimizden gelen çabayı, tüm gücümüzü ortayaca koyacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.



