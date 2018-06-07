taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.658
USD
4,5534
EURO
5,3790
ALTIN
189,97
PETR
75,9400

Karpuz Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, Adana karpuzunun tanıtımına katkı için düzenlenen 2. Karpuz Festivali, büyük ilgi gördü.

AA | 07.06.2018 - 09:26..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Adana'da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, Galeria Festival Alanı'nda 2. Karpuz Festivali düzenlendi.

Festivale, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da katıldı. Julide Sarıeroğlu, Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Galeria Festival Alanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bir şehrin tanıtımı ve gelişimi açısından festivallerin önemine işaret etti.

Tarım kenti Adana için önemli bir ürün olan karpuzla ilgili başlatılan festivalin de gelenekselleşerek ilin tanıtımına ve kalkınmasına katkı sağlar hale geldiğini vurgulayan Julide Sarıeroğlu, festivalin daha fazla karpuz üretimine ve ihracatına katkı sağlamasını temenni etti.

Karpuz Festivali renkli görüntülere sahne oldu

"ADANA'YA YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Jülide Sarıeroğlu, "Sayın Başbakanımız tarafından imzası geçen hafta atılan Karataş Bebeli Mahallesi'ndeki tarım ihtisas organize sanayi bölgesinin temelini atacağız. Bu organize sanayi bölgemizle inşallah tarım konusunda 7. sırada olan ilimizin daha üst sıralara gelmesiyle ilgili büyük bir imkanla kentimizi buluşturmuş olacağız. Bu yöndeki yatırımlarımız güçlü şekilde devam edecek. Adana'mız her şeyin en güzelini hak ediyor. Yatırım, üretim, tarım ve sanayi anlamında bir atılım, bir kalkınma döneminin inşası için, önümüzdeki dönemde daha da iyi seviyelere gelmesiyle alakalı olarak elimizden gelen çabayı, tüm gücümüzü ortayaca koyacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Karpuz Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Karpuz Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Karpuz Festivali renkli görüntülere sahne oldu


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berat Albayrak Seçim Taksi'de vatandaşları dinledi

Berat Albayrak Seçim Taksi'de vatandaşları dinledi

0
Akşener: Muharrem İnce için çalışırım

Akşener: Muharrem İnce için çalışırım

324
Kandil'den kaçış başladı

Kandil'den kaçış başladı

80
ABD'nin korkusunu Türkiye dindiriyor

ABD'nin korkusunu Türkiye dindiriyor

53
Aykut Kocaman istifa iddiasına yanıt verdi

Aykut Kocaman istifa iddiasına yanıt verdi

89
Muharrem İnce: Sözlerimin arkasındayım

Muharrem İnce: Sözlerimin arkasındayım

193
Taha Akgül ameliyat oldu

Taha Akgül ameliyat oldu

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM