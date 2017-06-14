Karpuz seçerken nelere dikkat etmeliyiz

Türkiye'nin birçok bölgesinde yetiştirilebilen karpuz, sofralardaki yerini almaya başladı.

Sera karpuzlarından sonra, Türkiye'nin en iyi karpuzlarının yetiştiği Diyarbakır ve Adana'da üretilen karpuzlar da piyasaya yayılmaya başladı.

Pazardan veya marketten karpuz alırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bunlara dikkat etmezseniz alacağını karpuz, kelek çıkabilir!

İŞTE O 5 YÖNTEM

Karpuzu alırken dip kısmının rengine dikkat edin. Karpuzun dibi ne kadar sarıya yakında karpuz o kadar tatlı olur. Bölgenin beyaz olmamasına dikkat edin.

Karpuz alırken kahverengi beneklere de dikkat edin. Karpuzun yüzeyindeki kahverengi benekler ve çizikler, arılar tarafından ziyaret edildiğini gösterir. Bu da karpuzun tatlı olduğu sonucunu ortaya çıkarır.

TATLI MI SULU MU

Karpuzların tatlı ya da sulu olduğunu şeklinden de anlayabilirsiniz. Karpuz üreticilerinin ortak görüşüne göre; ince, uzun olan karpuzlar sulu olurken, yuvarlak karpuzlar tatlı oluyor.

İyi karpuz almak için büyük karpuz aramanıza gerek yok. Önemli olan karpuzu elinize aldığınızdaki ağırlığıdır. Çünkü hafif karpuzlarda kelek çıkma riski oldukça yüksektir.

Son olarak karpuzun sapına da dikkat ederseniz iyi olur. Sapın rengi yeşil ise yakın zamanda olduğunu ve henüz olgunlaşmadığını gösterir. Bu sapın yeşil olmamasına dikkat etmelisiniz.