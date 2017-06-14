taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.728
USD
3,5129
EURO
3,9378
ALTIN
142,96
PETR
48,2400

Karpuz seçerken nelere dikkat etmeliyiz

Yaz aylarında sofralardan eksik olmayan karpuzun iyisini alabilmek için 5 farklı noktaya dikkat etmeniz gerekiyor.

  1. Haberler
  2. İpucu

Türkiye'nin birçok bölgesinde yetiştirilebilen karpuz, sofralardaki yerini almaya başladı.

Sera karpuzlarından sonra, Türkiye'nin en iyi karpuzlarının yetiştiği Diyarbakır ve Adana'da üretilen karpuzlar da piyasaya yayılmaya başladı.

Pazardan veya marketten karpuz alırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bunlara dikkat etmezseniz alacağını karpuz, kelek çıkabilir!

Karpuz seçerken nelere dikkat etmeliyiz

İŞTE O 5 YÖNTEM

Karpuzu alırken dip kısmının rengine dikkat edin. Karpuzun dibi ne kadar sarıya yakında karpuz o kadar tatlı olur. Bölgenin beyaz olmamasına dikkat edin.

Karpuz alırken kahverengi beneklere de dikkat edin. Karpuzun yüzeyindeki kahverengi benekler ve çizikler, arılar tarafından ziyaret edildiğini gösterir. Bu da karpuzun tatlı olduğu sonucunu ortaya çıkarır.

TATLI MI SULU MU

Karpuzların tatlı ya da sulu olduğunu şeklinden de anlayabilirsiniz. Karpuz üreticilerinin ortak görüşüne göre; ince, uzun olan karpuzlar sulu olurken, yuvarlak karpuzlar tatlı oluyor.

Karpuz seçerken nelere dikkat etmeliyiz

İyi karpuz almak için büyük karpuz aramanıza gerek yok. Önemli olan karpuzu elinize aldığınızdaki ağırlığıdır. Çünkü hafif karpuzlarda kelek çıkma riski oldukça yüksektir.

Son olarak karpuzun sapına da dikkat ederseniz iyi olur. Sapın rengi yeşil ise yakın zamanda olduğunu ve henüz olgunlaşmadığını gösterir. Bu sapın yeşil olmamasına dikkat etmelisiniz.

İlginizi Çekebilir
Deprem çantasında neler olmalı
Depreme nasıl hazırlanılır? Deprem çantasına neler olmalı?
Ramazan özel: Evde dondurma nasıl yapılır
Sıcak geçen Ramazan günlerinde iftardan sonra evde yaptığınız dondurmayı yiyerek ferahlayabilirsiniz.
Mırra nerede içilir
Arap coğrafyasına özgü olan, birkaç kez demlendikten sonra hazırlanan acı kahveyi içmek isteyenlerin gideceği ilk adres Mardin olmalı.
Japonlar neden maske takar
Japonlar neden maske takar? Maske hastalığı engeller mi? Maske takmak enfeksiyon kapmayı önler mi?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Orkide bakımı nasıl yapılır

Orkide bakımı nasıl yapılır

0
Saksı değişikliği nasıl yapılır

Saksı değişikliği nasıl yapılır

1
Kobe eti nedir

Kobe eti nedir

75
5 adımda sakız nasıl yapılır

5 adımda sakız nasıl yapılır

2
Lezzetli Türk Kahvesi'nin sırları

Lezzetli Türk Kahvesi'nin sırları

3
Güllaç tarifi

Güllaç tarifi

5
Mahya nedir

Mahya nedir

4