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Karpuz yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Silivri'de karpuz yüklü kamyonet takla attı, araçta bulunan bir kişi hayatını kaybederken, araç sürücüsü Silivri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli yaralandı.

DHA | 23.08.2018 - 21:36..
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Silivri'nin Çantaköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli'nin kullandığı karpuz yüklü kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybederek defalarca takla atarak yol kenarında bulunan ağaçlık alanda durabildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ve İtfaiye ekiplerince sürücü Kemal Benli ile yolculardan Murat Uzun sıkıştığı yerden çıkartılarak Silivri'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Diğer yolculardan Evren Tor ise hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Karpuz yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Karpuz yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Karpuz yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

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