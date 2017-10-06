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Kars tulum peyniri, Kars kaşarına rakip oldu

Kars'ta sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan tulum peyniri tezgahlarda yerini aldı.

06.10.2017 - 17:52
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Kars ve Sarıkamış'ın 2 bin 500 rakımlı yaylalarında birçok çiçek ve otla beslenen ineklerin sütleriyle organik olarak hazırlanan peynirler son yıllarda Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra batıdaki illerden de yoğun ilgi görüyor.

SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ TULUM PEYNİRİ

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, yaptığı açıklamada, insanların kış boyunca ağız tadıyla tükettiği tulum peynirinin neredeyse kaşar peynirine rakip olduğunu belirtti.

Kars tulum peyniri kaşar peynirine rakip oldu VİDEO

Kars tulum peyniri, Kars kaşarına rakip oldu

PEYNİRİN FİYATI YÜKSELDİ

Yoğun talebin tulum peynirinin fiyatının artmasına neden olduğunu ifade eden Gök, "Geçen yıl 12-15 liradan satılan tulum peynirinin fiyatı, talep fazla olduğu için bu yıl 15-20 liraya kadar yükseldi." dedi.

Kaşar peyniri fiyatlarının da yükseldiğini belirten Gök, eski kaşarın kilosunun 25 liradan satıldığını bildirdi.

"BÜYÜK EMEK VERİLİYOR"

Gök, "Köylerde büyük emek verilerek hazırlanan tulum peyniri, köylü vatandaşlarımıza kış mevsimi öncesinde iyi bir kazanç kaynağı oluyor. İnşallah bol bereketli, kazançlı bir sezon olur." diye konuştu.

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