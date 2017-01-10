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Kars ve Ardahan'da yoğun sis

Kars ve Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

İHA | 10.01.2017 - 23:19
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Kars’ta akşam saatlerinde etkili olan sis araç trafiğini olumsuz etkilerken, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için hız limitini düşürürken, özellikle Kars dışına çıkan sürücüler trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kentte etkili olan sis vatandaşları da tedirgin etti. Adeta göz gözü görmediği kentte ilk kez bu kadar yoğun sis olduğunu ifade eden vatandaşlar, sisten dolayı bazı bölgelerde görüş mesafesi olmadığını kaydettiler.

Kars ve Ardahan'da yoğun sis

ARDAHAN'DA SİS

Kentte özellikle gece başlayan ve uzun süre etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Araçların sis yüzünden güçlükle ilerleyebildiği kentte sürücüler sis farlarını yakarak ilerlemeye çalışıyor. Özgür Kaçar adlı vatandaş, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğünü belirterek, "Hava bayağı bir sisli ve görüş mesafesi 15 ila 20 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığı eksi derecelerde, yollar buz pistine dönmüş. Ardahan’da yaşam kışın oldukça zor”

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