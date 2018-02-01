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Kars'a giden 5 öğrenci mahsur kaldı

Doğu Ekspres ile Kars gezisine giden öğrenciler, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. 5 öğrenci AFAD'ın çalışmasıyla kurtarıldı.

İHA | 01.02.2018 - 03:36..
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İstanbul’dan gezi için Kars’a geldikleri öğrenilen öğrenciler Gülyüzü köyü Çıldır Gölü civarına gitti. Bölgede etkili olan kar yağışı daha sonra tipiye çevirince Gülyüzü köyüne yakın mesafede araçlarının kara saplanması sonucu 5 öğrenci mahsur kaldı.

Durum AFAD ve UMKE ekiplerine bildirildi. Olay yerine intikal eden AFAD ve UMKE ekipleri, yolda mahsur kalan 5 öğrenciye ulaşmak için yola çıktı.

Kars'a giden 5 öğrenci mahsur kaldı

Yaklaşık 40 dakika sonra mahsur kalan öğrencilere ulaşan AFAD ekipleri, öğrencileri mahsur kaldıkları yerden kurtararak UMKE ekiplerine teslim etti. Sağlık durumları iyi olan öğrenciler daha sonra araçlarla Kars’a getirildi.

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