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Kars'a Nisan karı yağdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gün boyu etkili olan kar yağışı, vatandaşlara Nisan sürprizi yaşattı.

İHA | 20.04.2018 - 22:46..
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Sarıkamış’ta Nisan ayında lapa lapa yağan kar vatandaşları şaşırtırken, çocukların eğlencesi oldu. Sarıkamış’ta soğuk ve yağmurlu hava etkisini artırarak yerini kar yağışına bıraktı.

Kars'a Nisan karı yağdı


SOKAKLARA ÇIKIP EĞLENDİLER

Yoğun olarak yağan kar bir anda etrafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar ise Nisan ayında yağan karın şaşkınlığı yaşadı. Batı’da insanların denize girdiğini ifade eden vatandaşlar Sarıkamış’ta kışın hüküm sürdüğüne dikkat çekti.

Etkili olan kar yağışı en çok çocuklara yaradı. Kar yağışını gören ve kendilerini sokağa atan çocuklar kartopu oynadı. Karın tadını çıkardı.

Sarıkamış’ta kar yağışının gece de etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü.

Kars'a Nisan karı yağdı

Kars'a Nisan karı yağdı

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