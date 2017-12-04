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Kars'da soğuk hava: Eksi 13 dereceye ulaştı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürürken, gece en düşük hava sıcaklığı eksi 13 dereceyle Kars’ta ölçüldü.

İHA | 04.12.2017 - 11:38..
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Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havanın bölge genelinde az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIĞI KARS'TA ÖLÇÜLDÜ

Rüzgarın batı yönlerden hafif eseceği bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 13, Ardahan’da 12, Erzurum’da 7, Ağrı’da 6, Iğdır’da 4 ve Erzincan’da 2 derece ölçüldü.

Kars'da soğuk hava: Eksi 13 dereceye ulaştı VİDEO

BUZLANMA VE DON UYARISI

Hava sıcaklığının düşmesiyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Kars'da soğuk hava: Eksi 13 dereceye ulaştı

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