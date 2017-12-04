Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havanın bölge genelinde az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIĞI KARS'TA ÖLÇÜLDÜ

Rüzgarın batı yönlerden hafif eseceği bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 13, Ardahan’da 12, Erzurum’da 7, Ağrı’da 6, Iğdır’da 4 ve Erzincan’da 2 derece ölçüldü.

Kars'da soğuk hava: Eksi 13 dereceye ulaştı VİDEO

BUZLANMA VE DON UYARISI

Hava sıcaklığının düşmesiyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.