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Çalılarda bulduğu yavru tilkiyi biberonla besledi

Kars'ın Arpaçay İlçesine bağlı Tepeköy kırsalında çalılara sıkışan yavru tilki, İsmail Aydın tarafından kurtarıldı.

14.06.2017 - 11:09
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Arpaçay İlçesine 24 kilometre uzaklıkta, Ermenistan sınırındaki Tepeköy kırsalında, bir yavru tilkinin çalıllara sıkıştığını gören köylü İsmail Aydın, hayvanı kurtardı. Aydın, yavru tilkiyi  evine götürdü.

İNEKTEN SAĞDIĞI SÜTÜ, BİBERONLA TİKİYE VERDİ

Tilkiyi inekten sağdığı sütü birerona koyarak besleyen Aydın, hayvanı Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen tilki, gerekli tedavi ve bakım yapıldıktan sonra yeniden doğaya bırakılacak.

Çalılarda bulduğu yavru tilkiyi biberonla besledi

İsmail Aydın, yavru tilkiyi çocukların çok sevdiğini belirterek, ‘Akas’ ismini koydular tilkinin köyün maskotu olduğunu söyledi.

Çalılarda bulduğu yavru tilkiyi biberonla besledi

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