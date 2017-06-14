Çalılarda bulduğu yavru tilkiyi biberonla besledi

Arpaçay İlçesine 24 kilometre uzaklıkta, Ermenistan sınırındaki Tepeköy kırsalında, bir yavru tilkinin çalıllara sıkıştığını gören köylü İsmail Aydın, hayvanı kurtardı. Aydın, yavru tilkiyi evine götürdü.

İNEKTEN SAĞDIĞI SÜTÜ, BİBERONLA TİKİYE VERDİ

Tilkiyi inekten sağdığı sütü birerona koyarak besleyen Aydın, hayvanı Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen tilki, gerekli tedavi ve bakım yapıldıktan sonra yeniden doğaya bırakılacak.

İsmail Aydın, yavru tilkiyi çocukların çok sevdiğini belirterek, ‘Akas’ ismini koydular tilkinin köyün maskotu olduğunu söyledi.