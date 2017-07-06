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Kars'ın kritik noktasında 5 terörist öldürüldü

Kars'ta teröristlere yapılan operasyonda 5 terörist öldürüldü 2 terörist için operasyon sürüyor.

06.07.2017 - 07:55
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kars

Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman ilçesi kırsalındaki Çemçe bölgesinde yer alan Sesveren Vadisi'nde sabah saatlerinde bir grup terörist tespit edildiğini söyledi.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu tespit üzerine operasyon başlatıldığını söyleyen Doğan, bu bilgileri aktardı: "Çemçe Sesveren Vadisi'nde 7 kişilik terörist gruba yönelik saat 06.30'da yapılan hava destekli operasyonda 5 terörist öldürülmüştür. Diğer 2 terörist yaralandı. Yaralı 2 teröristin yakalanması için karadan ve havadan operasyonlar devam etmektedir."

Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde 4 Haziran'da düzenlenen operasyonda da 8 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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