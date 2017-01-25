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Kars’ın soğuğu vatandaşa durakta ateş yaktırdı

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta dolmuş bekleyen vatandaşlar soğuktan korunmak için ateş yakarak ısındı.

25.01.2017 - 00:49
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Kars’ın soğuğu vatandaşa durakta ateş yaktırdı

Son zamanların en soğuk günlerini yaşayan Karslılar durakta dolmuş beklerken ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

HAVA SICAKLIĞI -20'Yİ GÖRÜYOR

Termometrelerin eksi 20’yi gösterdiği kentte adeta hayat durma noktasına geldi. İşlerinden çıkarak evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dolmuş duraklarında ateş yakarak dolmuş bekledi.

Kars’ın soğuğu vatandaşa durakta ateş yaktırdı

Hava sıcaklığının gece yarısı eksi 35’i gördüğünü ifade eden Turan Sürmeli, “Evet çok soğuk. Kars en soğuk günlerinden birisini yaşıyor. Gördüğünüz gibi durakta dolmuş bekleyen vatandaşlar ateş yakarak ısınıyorlar. Akşam saatinde böyleyse düşünün gece nasıl olacak. Gece 35 dereceyi rahat bulur. Tabi hissedilen ne kadar olur onu da bilmiyorum” dedi.

Kars’ın soğuğu vatandaşa durakta ateş yaktırdı

Kars’ta sabah saatlerinde eksi 15’i bulan hava sıcaklığı akşam 20.00 sıralarında eksi 20 derece olarak ölçüldü. Kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Kars’ın soğuğu vatandaşa durakta ateş yaktırdı

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