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Kars'ın son Estonyalısı

Osmanlı- Rus savaşları sırasında Kars'ın merkeze bağlı Karacaören köyüne yerleştirilen Estonya kökenli 60 aileden günümüzde bir tek Avgust Albuk kaldı.

DHA | 15.04.2018 - 14:06..
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Ruslar tarafından 1877 yılındaki Osmanlı- Rus savaşları sırasında Kars'ın merkeze bağlı Karacaören köyüne yerleştirilen Estonya kökenli 60 aileden günümüzde bir tek Avgust Albuk kaldı.

Türk ile evlenip, 3 çocuk sahibi olan Avgust Albuk, kendisinin Hristiyan, eşi Yadiger’in ise Müslüman olduğunu ve çok iyi anlaştıklarını söyledi.

Kars'ın son Estonyalısı

SON ESTONYALILAR

Merkeze bağlı Karacaören köyünde yaşayan Hristiyan dinine mensup Avgust ile Müslüman Yadiger Albuk'un evinde iki din bir arada yaşanıyor. Hikayelerinin 93 harbinde başladığını söyleyen Avgust Albuk (49), "Ruslar bizi tarımı yaymamız için buraya getiriyor. 60 aile şimdiki Karacaören köyünü kuruyor. Tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sürdürüyorlar. Aradan yıllar geçtikçe buradaki vatandaşlarımız Alman Konsolosluğu'na müracaat ettiler. Hepsi bir bir Almanya'ya göçtü. 7 sene öncesine kadar iki aileydik. Ancak diğer aile de buradan göçtü. Şimdi sadece ben kaldım" dedi.

Kars'ın son Estonyalısı

ORUÇ TUTUYOR

Müslüman olan eşi ile çok iyi anlaştıklarını anlatan Albuk şunları söyledi:
"Ramazan ayında eşim oruç tutuyor. Sahur ve iftarı birlikte yapıyoruz. O oruçlu olduğu için bazen yemekleri ben hazırlıyorum. İkimiz de dinimizi özgürce yaşıyoruz ve birbirimize son derece saygılıyız. Kızım burada okula gidiyor. Biz köken olarak Estonuz ama Türk vatandaşıyız. Burada doğduk, büyüdük. Buranın gelenek ve göreneklerine göre büyüdük. Örneğin benim ibadet yapmam için bir kiliseye ihtiyacım yok. Evde ibadetimi yapıyorum."

Kars'ın son Estonyalısı


Kars'ta Estonların pek bilinmediği için kendilerine Alman aile denildiğini de kaydeden Albuk, birkaç kez Almanya'ya gittiğini, fakat orada hiç kalmak istemediğini, çünkü Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Albuk, ailesinin geçimini de KOSGEB Destekli beton saksı işi yaparak sağladığını ve işini büyütmeyi arzu ettiğini kaydetti.

Kars'ın son Estonyalısı

İKİ DİN TEK EVDE

Avgust'un eşi Yadiger Albuk (39) Erzurum'un Şenkaya ilçesinde doğduğunu belirterek, "Bizler iki dini bir evde yaşıyoruz. Ben Müslümanlığın gerektirdiği ibadetleri yapıyorum, eşim de Hristiyanlığın. Çocuklarımız ise reşit olduklarında kendi dinlerini seçerler. O da onların bilecekleri bir şey. Ben ev kadınıyım ve eşime yardım ediyorum. Birlikte geçinip gidiyoruz. Köyümüzde birlik ve beraberlik var. Hepimiz birbirimize saygılıyız. Komşuluk ilişkilerimiz de son derece güzel. Zaman zaman ekonomik sıkıntılarımız oluyor, bunları da aşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kars'ın son Estonyalısı

Kars'ta son Estonyalı olarak yaşayan Avgust Albuk'un ilk eşinden 17 yaşında Melisa ve 10 yıl önce evlendiği Yadiger Albuk'tan Bünyamin (9) ve Meryem (1.5) isminde 3 çocuğu var.

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