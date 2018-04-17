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Karşıya geçmeye çalışırken otobüs çarptı

Bursa’da, özel halk otobüsünün çarptığı genç kız ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA | 17.04.2018 - 09:21..
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Okul çıkışı karşıdan karşıya geçmek isteyen üç kız arkadaştan Betül D., fark etmediği otobüsün çarpmasıyla yaklaşık 5 metre ileriye fırladı. Ağır yaralanan genç kızın yardımına otobüsteki yolcular ve arkadaşları koştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kız tedavi altına alındı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri otobüs şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürürken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Karşıya geçmeye çalışırken otobüs çarptı VİDEO

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