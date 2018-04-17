Karşıya geçmeye çalışırken otobüs çarptı

Ülkenin Humus bölgesine fırlatılan iki füzeyi havada imha ettiği duyuruldu.

TSK'nın Kuzey Suriye'de YPG'yi bozguna uğratması ABD'nin planlarını suya düşürdü. Bölgede bir terör bölgesi oluşturmaya çalışan ABD'nin hedef şaşırtarak yeni bir oluşum planladığı ortaya çıktı.

Türkiye’de yılın 12 ayı tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü Aydın’da akaryakıt zamlarından sonra at, eşek ve katır gibi yük taşıma ve ulaşımda kullanılan hayvanlar yeniden kıymete bindi.

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 'Okudukça Yol Alıyorum' projesi kapsamında, bir otobüs okulun bahçesinde kütüphane olarak hazırlanıp hizmete sunuldu.

Aykut Kocaman, içlerinde Valbuena, Isla, Janssen gibi isimlerin de bulunduğu 8 futbolcuyu gönderme kararı aldı. Bu isimlerden 6'sı sezon başında takıma katılmıştı.

1 VAR Bundesliga'da devre arasında kullanıldı Bundesliga'da oynanan Mainz 05 - Freiburg maçında ilk yarı bittikten sonra VAR kararı ile penaltı verildi.

2 KKTC ile Rum yönetimi arasında ipler kopuyor Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüştükten sonra açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz" dedi.

3 Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi 160 adet zırhlı Kirpi için hazırlanan RPG roketlerine karşı koruma sağlayan Esnek Katmanlı Kafes Zırh Sistemi'nin entegrasyonu tamamlandı.

4 Arkadaşının attığı tekmeyle hayatı kurtuldu Erzurum'da arkadaşının sağ bacağına vurduğu tekme sonrasında gittiği hastanede kötü huylu tümör tespit edilen 10 yaşındaki Yunus Dızman, erken müdahaleyle sağlığına kavuştu.

5 Vali'ye selam verirken otomobil çarptı Konya'da polis memuru Vedat Selvi, makam aracıyla Polis Evi’nden çıkan Vali Yakup Canbolat'a selam vermek isterken yoldan geçen otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

6 Türkiye temsilci Begeç: PKK cinsel şiddete başvuruyor Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, BMGK'da görüşülen 'çatışmalarda cinsel şiddet' olaylarıyla ilgili PKK'nın da raporu olduğunu söyledi.