Okul çıkışı karşıdan karşıya geçmek isteyen üç kız arkadaştan Betül D., fark etmediği otobüsün çarpmasıyla yaklaşık 5 metre ileriye fırladı. Ağır yaralanan genç kızın yardımına otobüsteki yolcular ve arkadaşları koştu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kız tedavi altına alındı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri otobüs şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürürken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Karşıya geçmeye çalışırken otobüs çarptı VİDEO