Karşıyaka Belediyesi'nden 2 bin kişilik iftar sofrası

Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy Mahallesi sakinleri ile iftarın bereketini paylaştı.

İftara; Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın yanı sıra, CHP Grup Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı.

DUALARLA İFTAR YAPILDI

Deniz Baykal Kültür Merkezi'nin önünde gerçekleştirilen etkinlik için dev sofralar kuruldu ve yaklaşık 2 bin kişi bir araya geldi. Ney dinletisinin ardından, dualarla iftar yapıldı.

CHP Grup Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da"Bugün Karşıyaka'da, sizlerle birlikte olmaktan ve sofranızı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizim böyle dayanışma ve huzur içinde bir arada olacağımız ortamlara, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Sofranızı bizlerle paylaştığınız için teşekkürler." dedi.

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