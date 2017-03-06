Karşıyaka Belediyesi'nin 8 Mart sloganı: Anlarsın ya

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi’nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırlattığı afişlerde, ’İster başı açık, ister kapalı’, ’Şort da giyerim kot da’, ’İstersem eve geç giderim’ mesajları ile ’Anlarsın Ya’ ve ’Sana ne’ sloganları yer aldı.

GEÇEN SENE TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Karşıyaka Belediyesi, 2016 yılında Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle ilçe sokaklarındaki billboardlar ve ilan-reklam panolarına astığı, ’Börek de açmam, dekolte de giyerim sana ne’, ’Gece yarısı sokakta dolaşırım, gezerim sana ne’, ’İstediğim zaman kahkaha atarım sana ne’ sloganlarının bulunduğu afişler, soyal medyada tartışma yaratmıştı.

ERDOĞAN DA ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen sene hazırlanan afişleri "İşte bu zihniyetin yansımalarına bazı belediyelerin, bir takım siyasi partilerin güya Kadınlar Günü için hazırladıkları afişlerde, etkinliklerde şahit oluyoruz. Bu topraklara yabancı ne varsa getirip ’işte kadın’ diye sunan, inancını ve kılık - kıyafetini aşağılayarak kadına hakaret eden bu karanlık zihniyet esasen, en büyük kadın düşmanıdır." sözleri ile eleştirmişti.

GEÇEN SENE HAZIRLANAN AFİŞLER