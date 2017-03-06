taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.009
USD
3,7100
EURO
3,9309
ALTIN
146,97
PETR
55,5600

Karşıyaka Belediyesi'nin 8 Mart sloganı: Anlarsın ya

İzmir Karşıyaka Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırlattığı afişler sokaklara asıldı.

06.03.2017 - 14:25
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi’nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırlattığı afişlerde, ’İster başı açık, ister kapalı’, ’Şort da giyerim kot da’, ’İstersem eve geç giderim’ mesajları ile ’Anlarsın Ya’ ve ’Sana ne’ sloganları yer aldı.

Karşıyaka Belediyesi'nin 8 Mart sloganı: Anlarsın ya

Karşıyaka Belediyesi'nin 8 Mart sloganı: Anlarsın ya

GEÇEN SENE TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Karşıyaka Belediyesi, 2016 yılında Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle ilçe sokaklarındaki billboardlar ve ilan-reklam panolarına astığı, ’Börek de açmam, dekolte de giyerim sana ne’, ’Gece yarısı sokakta dolaşırım, gezerim sana ne’, ’İstediğim zaman kahkaha atarım sana ne’ sloganlarının bulunduğu afişler, soyal medyada tartışma yaratmıştı.

ERDOĞAN DA ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen sene hazırlanan afişleri "İşte bu zihniyetin yansımalarına bazı belediyelerin, bir takım siyasi partilerin güya Kadınlar Günü için hazırladıkları afişlerde, etkinliklerde şahit oluyoruz. Bu topraklara yabancı ne varsa getirip ’işte kadın’ diye sunan, inancını ve kılık - kıyafetini aşağılayarak kadına hakaret eden bu karanlık zihniyet esasen, en büyük kadın düşmanıdır." sözleri ile eleştirmişti.

GEÇEN SENE HAZIRLANAN AFİŞLER

Karşıyaka Belediyesi'nin 8 Mart sloganı: Anlarsın ya

Karşıyaka Belediyesi'nin 8 Mart sloganı: Anlarsın ya

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

56
Nazifoğlu Galatasaraylı taraftarları uyardı

Nazifoğlu Galatasaraylı taraftarları uyardı

28
Bahçeli'den Erdoğan'a destek

Bahçeli'den Erdoğan'a destek

402
Meral Akşener Muğla'da konuştu

Meral Akşener Muğla'da konuştu

412
PKK Menbiç'i şimdi de ABD'ye bırakıyor

PKK Menbiç'i şimdi de ABD'ye bırakıyor

107
Baki Kavun 15 Temmuz başarısız olunca kendini bağlatmış

Baki Kavun 15 Temmuz başarısız olunca kendini bağlatmış

30
IKBY: PKK Sincar'a ağır silahlarla konuşlanıyor

IKBY: PKK Sincar'a ağır silahlarla konuşlanıyor

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM