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Karşıyaka Tramvayı’nda son çalışmalar yapılıyor

Karşıyaka Tramvayı ve Mavişehir-Bostanlı tramvay hattı yapım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

28.02.2017 - 15:58
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  2. Emlak

Karşıyaka Tramvayı'nın yapım çalışmalarını tamamlanma aşamasına getiren ve Mavişehir- Bostanlı arasında test sürüşlerini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hat üzerindeki son dokunuşları gerçekleştiriyor.

Karşıyaka Tramvayı’nda son çalışmalar yapılıyor

2 MART'TAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Bu çerçevede, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nın kara tarafından (Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu önü) geçen tek hat tramvay güzergahının İsmail Sivri Sokağı girişindeki ray döşeme imalatları da 2 Mart Perşembe gününden itibaren başlayacak.

Karşıyaka Tramvayı’nda son çalışmalar yapılıyor

10 GÜN ARAÇ GİRİŞ- ÇIKIŞI YAPILAMAYACAK

Çalışma nedeniyle, yaklaşık 10 gün süresince, Hasan Ali Yücel Bulvarı'ndan İsmail Sivri Sokağı'na araç giriş ve çıkışı yapılamayacak. Bostanlı İskelesi'nden çıkan araçlar, Bostanlı yönüne geçebilmek için Yunuslar kavşağını kullanacak.

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