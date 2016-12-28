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Karşıyaka tramvayında test sürüşü yapılıyor

Yüzde 95'i tamamlanan Karşıyaka tramvayında test sürüşlerine başlandı.

28.12.2016 - 17:38
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem yatırımları kapsamında yapımını sürdürdüğü Konak ve Karşıyaka Tramvayları'nda ilk perde açılıyor.

İLK TEST SÜRÜŞÜ YAPILDI

Yapım işinin yüzde 95'i tamamlanan Karşıyaka hattında ilk test sürüşleri başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmirli gazetecilerle Mavişehir-Bostanlı arasındaki deneme seferinin ilk yolcuları oldu.

MART AYINDA YOLCU SEFERLERİ BAŞLAYACAK

Seyir halindeki tramvayı gören Karşıyakalılar ise büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Önümüzdeki günlerde Bostanlı Köprüsü'ndeki imalat çalışmalarının da tamamlanmasıyla 8,9 km uzunluğundaki hattın tamamında test sürüşlerinin gerçekleştireceğini dile getiren Başkan Aziz Kocaoğlu, Mart ayı içinde yolculu seferlere başlamayı hedeflediklerini söyledi.

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