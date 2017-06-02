taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.206
USD
3,5368
EURO
3,9718
ALTIN
143,52
PETR
49,7100

Karşıyaka'da patlak su borusu tepkisi

Karşıyaka'da şebeke suyunun 5 gündür boşa aktığını söyleyen vatandaşlar, yetkililerin duyarsız kaldığını belirterek tepki gösterdi.

02.06.2017 - 10:16
  1. Haberler
  2. İç Haber

İZMR

İzmir Karşıyaka'da Arabacılar Sokağı olarak bilinen 1690 Sokak'ta bir apartmanın girişindeki şebeke suyunun geçtiği boru geçen pazar günü patladı.

Suyun boşa aktığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Fakat pazar gününden bu yana arızayla ilgilenen olmadı.

"GÜNAHTIR BOŞA AKIYOR"

Cadde üzerindeki esnaftan 52 yaşındaki Hüseyin Keçkiç, "Bu boru pazar gününden bu yana patlak. O kadar su boşa akıyor. Belediyeyi, İZSU'yu aradım ama kimse ilgilenmiyor. Beş gündür arıyorum, sürekli 'not aldık geleceğiz' diyorlar. Ama gelen giden yok. Ben Buca'da yaşıyorum. Geçtiğimiz günlerde 3 gün susuz kaldık. Günahtır bu boşa akıyor ve akan su binanın temeline akıyor. Bina yıkılacak diye korkuyoruz." dedi.

Karşıyaka'da patlak su borusu tepkisi VİDEO

İzmir'de 3 günlük su kesintisi

Karşıyaka'da patlak su borusu tepkisi

Karşıyaka'da patlak su borusu tepkisi

İlginizi Çekebilir
3 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 32 kişi gözaltına alındı, 15 zanlı ekipler tarafından aranıyor.
Kırmızı fularlı teröristin annesi konuştu
Gezi provokasyonunda “kırmızı fularlı kız” olarak tanınan teröristin annesi, "Onun direnişini kesinlikle ben devam ettireceğim." dedi.
Bileğindeki ağrı nedeniyle gittiği hastanede öldü
20 yaşındaki Harika Kaplan, verilen ilaca gösterdiği reaksiyon sonucu yaşamını yitirdiği öne sürüldü.
Beşiktaş Barbaros Bulvarı trafiğe açıldı
Bulvarın, zemininde çökme sonucu yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur oluşan bölümü onarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TMMOB kanununda değişiklik yapılacak

TMMOB kanununda değişiklik yapılacak

157
Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan fotoğraf

Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan fotoğraf

72
Şehitlere hakaret mesajlarının ardından gözaltına alındı

Şehitlere hakaret mesajlarının ardından gözaltına alındı

356
FBI yetkilileri FETÖ'cülerin iftar yemeğine katıldı

FBI yetkilileri FETÖ'cülerin iftar yemeğine katıldı

135
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

56
George Soros Avrupa Birliği'ni uyardı

George Soros Avrupa Birliği'ni uyardı

41
Kırmızı fularlı teröristin annesi konuştu

Kırmızı fularlı teröristin annesi konuştu

313
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM