İzmir Karşıyaka'da Arabacılar Sokağı olarak bilinen 1690 Sokak'ta bir apartmanın girişindeki şebeke suyunun geçtiği boru geçen pazar günü patladı.

Suyun boşa aktığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Fakat pazar gününden bu yana arızayla ilgilenen olmadı.

"GÜNAHTIR BOŞA AKIYOR"

Cadde üzerindeki esnaftan 52 yaşındaki Hüseyin Keçkiç, "Bu boru pazar gününden bu yana patlak. O kadar su boşa akıyor. Belediyeyi, İZSU'yu aradım ama kimse ilgilenmiyor. Beş gündür arıyorum, sürekli 'not aldık geleceğiz' diyorlar. Ama gelen giden yok. Ben Buca'da yaşıyorum. Geçtiğimiz günlerde 3 gün susuz kaldık. Günahtır bu boşa akıyor ve akan su binanın temeline akıyor. Bina yıkılacak diye korkuyoruz." dedi.

Karşıyaka'da patlak su borusu tepkisi VİDEO