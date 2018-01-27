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Karşıyaka’nın havuzunda 6 ayda 20 bin kişi yüzdü

Temmuz’da hizmete açılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, ilk 6 aylık süreçte 20 bin yüzme tutkununa ev sahipliği yaptı.

İHA | 27.01.2018 - 09:58..
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İzmir Karşıyaka’nın yarı olimpik ölçülerdeki ilk kapalı yüzme tesisi olan Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu, hem çocukların hem de yetişkinlerin büyük beğenisini kazandı.

Karşıyaka’nın havuzunda 6 ayda 20 bin kişi yüzdü

Tesisin abone sayısı, açıldığı temmuz ayından bugüne 400’e ulaştı. 7 bin özel ders öğrencisi düzenli kurslara devam ederken, 13 bin spor okulu öğrencisi de yüzmenin keyfini doyasıya yaşadı. Havuzdan 10 özel sporcu da faydalandı.

YÜZME KURSLARI DÜZENLENECEK

Zübeyde Hanım Mahallesi 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu’nun ön tarafında yer alan tesiste, yüzme ve su topu takımları da antrenman yapma imkanına kavuştu. Havuzda, çocuk ve yetişkinlere yönelik yüzme kursları sürerken, önümüzdeki süreçte, bedensel engelli bireylere yönelik yüzme kursları da düzenlenecek.

Karşıyaka’nın havuzunda 6 ayda 20 bin kişi yüzdü

"KARŞIYAKA'YA YAKIŞTI"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Spor kenti Karşıyakamıza; teknolojik donanımı, dizaynı, hijyen ve güvenliğiyle İzmir’in sayılı yüzme tesislerinden birini kazandırdık. Temmuz ayında hizmete giren havuzumuzda tüm yurttaşlarımıza en çağdaş şartlarda yüzme ve su sporlarıyla buluşma imkanı sunuyoruz. Hem spor yapmak hem de keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi tesisimize bekliyoruz.” dedi.

Karşıyaka’nın havuzunda 6 ayda 20 bin kişi yüzdü

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