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Karslılar yılan korkusuyla yaşıyor

Tekneli köyünde Bozyel ailesi, 4 yıldır yaşadıkları evde yılanlarla mücadele ediyor.

13.06.2017 - 10:37
  1. Haberler
  2. Yaşam

Kent merkezine 1 kilometre uzaklıktaki Tekneli Köyü'nde Hanım- Mehmet Bozyel çifti evlerinde, çocukları, gelin ve torunları olmak üzere 8 kişi birlikte yaşıyor.

EV YILANLARLA DOLU

Dağ yamacındaki evin etrafı ise kayalıklarla ve yılanlarla dolu. Eve girmeye çalışan yılanlarla mücadele etmekten yorgun düştüklerini belirten Mehmet Bozyel, sürekli evin etrafında tezek ateşi yakarak dumanıyla yılanları uzaklaştırmaya çalıştıklarını bildirdi.

Karslılar yılan korkusuyla yaşıyor

Ailece dışarı çıktıklarında yılanları kaçırtmak için kürek taşıdıklarını belirten Bozyel, yılan korkusundan geceleri rahat uyuyamadıklarını, torunlarının da dışarı çıkamadıklarını belirtti. 61 yaşındaki Mehmet Bozyel, şunları söyledi:

"YILANLAR RÜYAMIZA GİRİYOR, HUZURUMUZ KALMADI"

"Yılanlar rüyalarımıza giriyor. Huzurumuz kalmadı. Dört yıldan beri yaşadığımız bu evde yılanlarla mücadele etmekten bıktık. Gideceğimiz bir yer de yok. Yılan korkusundan panik atak olduk. Bu soruna bir çare bulanın elini, ayağını öperim."

Karslılar yılan korkusuyla yaşıyor

Karslılar yılan korkusuyla yaşıyor

Karslılar yılan korkusuyla yaşıyor

Karslılar yılan korkusuyla yaşıyor

Karslılar yılan korkusuyla yaşıyor

Karslılar yılan korkusuyla yaşıyor

Karslılar yılan korkusuyla yaşıyor

Karslılar yılan korkusuyla yaşıyor

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