taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0566
Euro
6.8951
Altın
1177.43
Borsa
90262.95

Kars'ta 1 PKK'lı terörist öldürüldü

Kars'ta, PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda güvenlik güçleri 1 teröristi etkisiz hale getirdi.

DHA | 15.08.2018 - 19:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Güvenlik güçlerince dün, Kars’ın Kağızman ilçesi Çemçe kırsalı Hisli Mağara bölgesinde yapılan iç güvenlik operasyonlarında 2 bölücü terör örgüt mensubu, insansız hava aracı takibi sonucu etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri bugün de bölgede arama tarama faaliyetlerine sürdürdü.

Bölgede teröristlerle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri, 1 teröristi etkisiz hale getirdi. Örgütün kullandığı sığınaklarda ele geçirilen yaşam malzemeleri de imha edildi.

OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son bölücü terör örgüt mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir." denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

283
ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

446
Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

185
CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

265
Çin Türkiye'den alüminyum ithal edecek

Çin Türkiye'den alüminyum ithal edecek

99
Vestel'den açıklama: Daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz

Vestel'den açıklama: Daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz

459
Yunan Savunma Bakanı'ndan Akar'a davet

Yunan Savunma Bakanı'ndan Akar'a davet

105
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM