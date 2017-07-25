Kars'ta 200 kaz telef oldu

Merkeze bağlı Bülbül Mahallesi'nde besicilik yapan Yasin Çetin'e ait kazlar, henüz bilinmeyen bir nedenle ölmeye başladı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne durumun bildirilmesi üzerine son günlerde Kars ve ilçelerinde artış gösteren kaz ölümlerini de dikkate alan yetkililer, kendilerine müracaat eden besicilerin kazlarını toplayarak, incelemeye aldı.

Ekipler, gittikleri merkeze bağlı Mezra köyünde özel kıyafetler giyerek ölü ve canlı tüm kazları toplayarak, incelemek üzere laboratuvara götürdü.

Kaz besicisi Çetin, yaklaşık 700 kaz beslediğini, bunlardan 200'ünün bilmedikleri bir hastalık nedeniyle öldüğünü söyledi.

"200'Ü ÇIRPINA ÇIRPINA ÖLDÜ"

Veterinere de başvurduğunu anlatan Çetin, "700 tane kaz getirdim bunlardan 200'ün üzerinde telef oldu. 473 kazı bugün ölü ve sağ olarak İl Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik. Hekim, doktor hepsine sordum çaresinin ne olduğunu söyleyemediler. Kazlar kendiliğinden çırpınıp çırpınıp ölüyorlardı. Bir can olduğu için çok üzülüyoruz." dedi.

Kaz ölümleri başladığı ilk zamanlarda yardım alamadıklarını kaydeden Çetin, şöyle konuştu:

"Her tarafa gittim, kapılarını çaldık maalesef kimseye ulaşamadık. En son Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne gittik. Buradaki arkadaşlar kazları alıp götürdüler. Yaklaşık 70 bin lira zararım var. Kazları iki ay önce aldım. Kazlar son iki haftadır kendi etrafında döne döne ölüyorlar. Gecede 30-40 tane ölüyordu. Yarısını çöpe attım."