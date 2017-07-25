taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.711
USD
3,5578
EURO
4,1434
ALTIN
143,60
PETR
48,6600

Kars'ta 200 kaz telef oldu

Bir besiciye ait 200 civarında kaz iki hafta içinde henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu.

25.07.2017 - 01:03
  1. Haberler
  2. İç Haber

Merkeze bağlı Bülbül Mahallesi'nde besicilik  yapan Yasin Çetin'e ait kazlar, henüz bilinmeyen bir nedenle ölmeye başladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne durumun bildirilmesi üzerine  son günlerde Kars ve ilçelerinde artış gösteren kaz ölümlerini de dikkate alan  yetkililer, kendilerine müracaat eden besicilerin kazlarını toplayarak, incelemeye aldı.

Kars'ta 200 kaz telef oldu

Ekipler, gittikleri merkeze bağlı Mezra köyünde özel kıyafetler giyerek ölü ve canlı tüm kazları toplayarak, incelemek üzere laboratuvara götürdü.

Kaz besicisi Çetin, yaklaşık 700 kaz beslediğini, bunlardan 200'ünün bilmedikleri bir hastalık nedeniyle öldüğünü söyledi.

"200'Ü ÇIRPINA ÇIRPINA ÖLDÜ"

Veterinere de başvurduğunu anlatan Çetin, "700 tane kaz getirdim bunlardan 200'ün üzerinde telef oldu. 473 kazı bugün ölü ve sağ olarak İl Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik. Hekim, doktor hepsine sordum   çaresinin ne olduğunu söyleyemediler. Kazlar kendiliğinden çırpınıp çırpınıp ölüyorlardı. Bir can olduğu için çok üzülüyoruz." dedi.

Kaz ölümleri başladığı ilk zamanlarda yardım alamadıklarını kaydeden  Çetin, şöyle konuştu:

"Her tarafa gittim, kapılarını çaldık maalesef kimseye ulaşamadık. En  son Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne gittik. Buradaki arkadaşlar kazları  alıp götürdüler. Yaklaşık 70 bin lira zararım var. Kazları iki ay önce aldım.  Kazlar son iki haftadır kendi etrafında döne döne ölüyorlar. Gecede 30-40 tane  ölüyordu. Yarısını çöpe attım."

İlginizi Çekebilir
Fatih'te cadde ortasında yol çöktü
İstanbul Fatih'te cadde üzerinde yol çökmesi sonucu, yaklaşık yarım metre çapında çöküntü oluştu. Yol araç trafiğine kapandı.
Antalya'da deney patlaması: 3 yaralı
Antalya TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde (TUG) görevli Tuncay Özışık’ın evinde yaptığı bir proje deneyinde patlama meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Görmez açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in görevden ayrılıp ayrılmayacağı soruldu.
Muğla'da su mucizesi
Bodrum'da sadece kış aylarında akan Kavak Deresi'nde Ege Denizi'ndeki 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından su akışı başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Juventus Bernardeschi'yi 40 milyon avroya aldı

Juventus Bernardeschi'yi 40 milyon avroya aldı

3
Pentagon'dan PKK/YPG açıklaması

Pentagon'dan PKK/YPG açıklaması

2
Quaresma'ya ceza yolda

Quaresma'ya ceza yolda

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM