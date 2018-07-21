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Kars’ta 31 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği görevlileri gece kulüplerine yaptığı baskında çalışma izni bulunmayan 31 yabancı uyruklu kadını sınır dışı etti.

İHA | 21.07.2018 - 17:45..
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Kars’ta 31 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması amacıyla gece kulüplerinde yapılan denetimlerde; çalışma izni olmayan ve konsomatrislik yaptığı tespit edilen 4 Rus, 14 Azerbaycan, 2 Gürcistan, 7 Ermenistan, 3 Özbekistan, 1 Moldova uyruklu olmak üzere toplam 31 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Yakalanan kadınlar yapılan yasal işlemler sonrasında Posof Sınır Kapısından sınır dışı edildi. Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Halkımızın güven ve huzur ortamına yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi.

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