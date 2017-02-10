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Kars’ta 6 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kars'ta sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli 2 kişiden biri tutuklandı.

10.02.2017 - 16:59
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KARS

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Iğdır ilinden Kars’a araç ile gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisi alınması üzerine KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda bahse konu araç Selim-Kars karayolu üzerinde seyir halında görülerek, takibe alındı.

6 BİN 690 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Takibe alınan araç Sanayi Kavşağında kontrollü bir şekilde durdurulmuş, adli makamlardan ilgili talimat ve kararlar alındıktan sonra araç üzerinde yapılan incelemelerde, aracın kasa ve yakıt deposunda orijinalinde olmayan, sonradan kaçakçılık amaçlı özel olarak yaptırılan “zula” diye tabir edilen gizli bölmelerde değişik markalarda toplamda 6 bin 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi.Kars’ta 6 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi


Kars’ta 6 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kars’ta 6 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kars’ta 6 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kars’ta 6 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi

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