Kars'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi

Kars Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldığını söyledi.
8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Çemçe bölgesine düzenlenen operasyonun hava destekli yapıldığını aktaran Doğan, "Dün gece alınan görüntü üzerine düzenlenen hava destekli operasyonla örgütün Çemçe grubundan 8 terörist öldürülmüştür. Kaçan bir terörist takip edilmektedir." dedi.
Çemçe-Madur bölgesinde operasyonun devam ettiği öğrenildi.