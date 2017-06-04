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Kars'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi

Kars Valisi Doğan "Dün gece alınan görüntü üzerine düzenlenen hava destekli operasyonla 8 terörist öldürülmüştür" dedi.

04.06.2017 - 10:10
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Kars'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi

Kars Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldığını söyledi.

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çemçe bölgesine düzenlenen operasyonun hava destekli yapıldığını aktaran Doğan, "Dün gece alınan görüntü üzerine düzenlenen hava destekli operasyonla örgütün Çemçe grubundan 8 terörist öldürülmüştür. Kaçan bir terörist takip edilmektedir." dedi.

Çemçe-Madur bölgesinde operasyonun devam ettiği öğrenildi.



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