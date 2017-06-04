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1 Kars'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi Kars Valisi Doğan "Dün gece alınan görüntü üzerine düzenlenen hava destekli operasyonla 8 terörist öldürülmüştür" dedi.

2 Yılmaz Erdoğan, Eser Yenenler'e takıldı Yılmaz Erdoğan, önceki akşam Zorlu PSM'de sahneye çıktı.

3 Nesrin Cavadzade: Aşk acıtır Yeni başlayacak tiyatro oyunu için seksi direk dansı şovu yapan ve sosyal medyada çok konuşulan Cavadzade, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

4 İdo Tatlıses: Çocuk için nikah şart değil Baba olmak istediğini söyleyen İdo Tatlıses, babasının da nikahsız çocuk yaptığını hatırlattı.

5 Murat Boz hediyeleri kasaya koydu Günlerdir özel hayatıyla magazin gündemini meşgul eden şarkıcı Murat Boz, önceki gün Nişantaşı'nda bir bankadan çıkarken görüntülendi.

6 7 yaşındaki Yasin'den 14 aydır haber yok 14 aydır kayıp olan 7 yaşındaki Yasin Şahin'in babası, durumu kimsenin önemsemediğinden dolayı isyan etti.