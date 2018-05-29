Kars’ta 98 kaçak göçmen yakalandı

Kars Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube'ye bağlı ekipler, yabancı uyruklu kişilerin kalmış olduğu yerlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
98 AFGAN SINIR DIŞI EDİLECEK
Gece yarısı asayiş ekiplerince düzenlenen operasyonda Kars’ta kaçak olarak yaşadıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 98 kişi yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Afganistanlıların sınır dışı edileceği öğrenildi.
Öte yandan Kars’ta polisin kaçak göçmenlerin temizlenmesine yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.