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Kars’ta 98 kaçak göçmen yakalandı

Kars Emniyet Müdürlüğü, kentte bulunan ve kaçak oldukları tespit edilen yabancı uyrukluların kaldıkları mekanlara operasyon düzenledi.

İHA | 29.05.2018 - 10:08..
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Kars Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube'ye bağlı ekipler, yabancı uyruklu kişilerin kalmış olduğu yerlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Kars’ta 98 kaçak göçmen yakalandı

98 AFGAN SINIR DIŞI EDİLECEK

Gece yarısı asayiş ekiplerince düzenlenen operasyonda Kars’ta kaçak olarak yaşadıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 98 kişi yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Afganistanlıların sınır dışı edileceği öğrenildi.

Öte yandan Kars’ta polisin kaçak göçmenlerin temizlenmesine yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Kars’ta 98 kaçak göçmen yakalandı

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