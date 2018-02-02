Kars'ta 980 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç faillerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmaları aralıksız yürütüyor.

EV VE İŞ YERLERİNE BASKIN

KOM ekipleri, bir kişinin ikametinde ve iş yerinde yüklü miktarda Gümrük Kaçağı sigara olduğu yönünde bilgi alması üzerine harekete geçti.

Polis kimlik bilgileri tespit edilen şüphelinin evinde ve iş yerine arama yaptı yapılan aramada bin 980 paket kaçak sigara ele geçirerek muhafaza altına aldı. Olayla ilgili şüpheli hakkında 5607 Sayılı ‘Kaçakçılık İle Mücadele Kanunu’ Kanunana Muhalefet suçundan işlem yapıldı.









