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Kars’ta AK Parti 2, HDP 1 milletvekili çıkardı

Kars’ta 27’nci dönem milletvekili seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 2, HDP 1 milletvekili çıkardı.

İHA | 25.06.2018 - 09:29..
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Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti’nin birinci sıradan aday gösterdiği Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanı Ahmet Arslan ile ikinci sıradan aday gösterdiği Yunus Kılıç, TBMM’de Kars’ı temsil etmeyi hak etti.

HDP’nin birinci sıra adayı Ayhan Bilgen ise 27’nci dönem de tekrar milletvekili seçildi.

"SANDIĞA GİDEREK İRADENİZE SAHİP ÇIKTINIZ"

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının resmi olmayan sonuçlara göre açıklanmasının ardından AK Parti Kars İl Başkanlığı önünde toplanan partilere buluşan Bakan Ahmet Arslan, kendilerine verilen destekten dolayı Karslılara teşekkür etti.

Arslan, “Sandığa giderek iradenize sahip çıktınız. Elbette ki önemli olan adayımızın tekrar Cumhurbaşkanı olmasıydı, hepinize teşekkür ediyorum. İçimizdeki hainlere, oyun oynayanlara karşı bu millet “ben Reis’imin arkasındayım, Reis’imin arkasında her zaman ki gibi dimdik duruyorum” diyerek, dimdik duruşunun göstergesi olarak da tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçti.” dedi.

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