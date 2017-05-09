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Kars'ta askeri araç devrildi: 6 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde zırhlı bir aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı.

09.05.2017 - 02:09
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İl merkezinden Kağızman'a göreve giden jandarma personelini taşıyan zırhlı araç, ilçenin Denizgölü mevkisinde sürücüsünün yola aniden çıkan bir sürüye çarpmamak için manevra yapmasının ardından kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandı.

ASKERLERİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaralılardan 4'ü Kağızman'da, ikisi ise il merkezindeki Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Askerlerin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, bazı askeri yetkililerin yaralıları ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldığı öğrenildi.

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