Kars'ta bir sürücü çarptığı yayayı bırakıp kaçtı

Kars'’ta dün saat 19.30 sıralarında, Şehit Yusufbey Caddesi Dört Yol kavşağında yolun karışısına geçmek isteyen 19 yaşındaki Mustafa Taşkın’a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Taşkın’ın yardımına çevredekiler yetişti. Kazaya karışan sürücü ise yaralıyı yolda bırakıp kaçtı. Yaşanan bu olaylar mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Taşkın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.