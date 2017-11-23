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Kars’ta buzlu yolda kayan tır kayalıklara çarptı

Kars’ta buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tırın kayalıklara çarpması sonucu sürücü yaralandı.

23.11.2017 - 09:34
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Kaza, dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Sabri Çıplak yönetimindeki 25 EB 723 plakalı tır, Susuz- Ardahan karayolu 10'uncu kilometresinde buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayalıklara çarptı.

Kars’ta buzlu yolda kayan tır kayalıklara çarptı

TIR SÜRÜKLENDİKTEN SONRA DURABİLDİ

Kazada deposu delinen ve yakıtı yola dökülen tır, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü Çıplak'ın yaralandığı kazada, trafik tek şeritten sağlandı.

Kars’ta buzlu yolda kayan tır kayalıklara çarptı

SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Başka bir kazanın meydana gelmemesi için polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Kars’ta buzlu yolda kayan tır kayalıklara çarptı

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