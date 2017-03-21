Kars'ta ByLock kullanan 10 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmayı yürüten Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, haklarında gözaltı kararı çıkartılan ve aralarında doktor, veteriner, mühendis ile memurların da bulunduğu 16 kişiden 14'ünü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

4'Ü SERBEST KALDI

Zanlılardan 10'u örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 FİRARİ VAR

Haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi ise aranıyor.