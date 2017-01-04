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Kars'ta duraklardaki yolcular üşümemek için ateş yaktı

Hava sıcaklığının geceleri eksi 33'e kadar düştüğü Kars'taki vatandaşların, dondurucu soğuklarla başı dertte..

DHA | 04.01.2017 - 11:32
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kars

Yüksek basıncın etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kent merkezlerinde soğuk hava nedeniyle günlük yaşam adeta donma noktasına geliyor.

DURAKTA OTOBÜS BEKLERKEN ATEŞ YAKTILAR

Kışlık kalın elbise giyinmelerine rağmen üşümekten kurtulamayan vatandaşlar ısınmak için değişik çözüm yolları buluyor. Yaklaşık 100 dolmuşun hizmet verdiği Kars'ta durakların kapalı olmaması nedeniyle dolmuş sürücüleri, hem kendileri hem de yolcuların üşümemesi için durak önlerinde ateş yakmaya başladı.Kars'ta duraklardaki yolcular üşümemek için ateş yaktı

ÇOĞU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Isınmak için başka çare bulamadıklarını anlatan sürücüler, yolcuların yüzde 80’inin üniversite öğrencisi olduğunu, bunların bir çoğunun da sıcak memleketlerden geldiklerini ve Kars’ın soğuğuna bir türlü alışamadıklarını söylediler.Kars'ta duraklardaki yolcular üşümemek için ateş yaktı

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK YERLEŞİM BİRİMİ ARDAHAN

Öte yandan Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 27.4 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Termometreler yine sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Horasan ilçesinde 25.7, Kars Harakani Havalimanı'nda 25.6, Ardahan'da 22.5, Kars'ta 21.5, Ağrı'da 15.6, Erzurum'da 15.2, Muş'ta 11.5, Iğdır'da 10.6 ve Erzincan'da 8.1 dereceyi gösterdi.Kars'ta duraklardaki yolcular üşümemek için ateş yaktı

Kars'ta duraklardaki yolcular üşümemek için ateş yaktı

Kars'ta duraklardaki yolcular üşümemek için ateş yaktı

Kars'ta duraklardaki yolcular üşümemek için ateş yaktı

Kars'ta duraklardaki yolcular üşümemek için ateş yaktı

Kars'ta duraklardaki yolcular üşümemek için ateş yaktı

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