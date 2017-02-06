Kars'ta eksi 15 derecede nikah kıydılar

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görev yapan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Sinan Anlı ile Nurullah ve Gönül Bendeş'in kızı Yasemin Bendeş için nikah masası, Gönül ve Tevfik Anlı'nın Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Şehit Er Tarık Akar Sokakta 108 numaralı evin bahçesinde karlar üzerinde kuruldu.

KAR ÜZERİNDE NİKAH

Erzincan Üniversitesi Tarih Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Yasemin Bendeş ile resmi elbiseli olarak törene katılan Jandarma Uzman Çavuş Sinan Anlı, eksi 15 derecede nikah memuru Ramazan Cengiz'e 'evet' dedi.

FARKINDALIK YAPALIM DEDİK

Tebrikleri kabul eden gelin Yasemin Bendeş Anlı, "Farklı bir nikah oldu. Memleketimiz Kars'ın tanıtımına katkıda bulunmak istedik. Bir ilk olsun, 'farkındalık yapalım' dedik. Nikah heyecanı sırasında soğuğu bile hissetmiyorsunuz. Darısı gençlerin başına" diye konuşurken damat Sinan Anlı şunları söyledi:

"Sevgimizin gücü ile bu soğuk havanın, bu karın, fırtınanın sevgimizin sıcaklığıyla örtülmesini istedik. Sevgimizin gücü, karı kışı eritip, yeni bir hayata adım atmamızda güneş ışığımız olsun inşallah. Aile büyüklerimizin de izni ile güzel bir nikahımız oldu. Rabbim mutluluğunuzun daim eylesin inşallah. İnsan sevdiğini alınca her şeye değiyor. Yani şu anda soğuk işlemiyor."



































