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Kars'ta Erdoğan'a hakaret eden asker tutuklandı

Kars'ta sosyal paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden er tutuklandı.

23.01.2017 - 16:54
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Kars'ta Erdoğan'a hakaret eden asker tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, er U.A'nın sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ihbarı üzerine Kars Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

U.A. hakkında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği" iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

BİRLİĞİNDEN ALINDI

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, U.A'yı birliğinde gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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