Kars’ta eylül ayında 287 konut satıldı

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü’nde bağlı illerden Ağrı’da 303, Iğdır’da 127 ve Ardahan’da 2018 Eylül ayında 15 konut satış sonucu el değiştirdi.

İSTANBUL YİNE ZİRVEDE

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 oranında azalarak 127 bin 327 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 216 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 bin 368 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 6 bin 207 konut satışı ve yüzde 4,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 15 konut ile Ardahan ve 71 konut ile Bayburt oldu.