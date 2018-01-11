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Kars’ta fırtına hayatı felç etti

Kars'ın merkeze bağlı Halefoğlu köyünde çıkan fırtına köy sakinlerine büyük bir panik yaşattı. Fırtınada can kaybı yaşanmazken birçok evde maddi hasar meydana geldi.

İHA | 11.01.2018 - 09:01..
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Kars'ın merkeze bağlı Halefoğlu köyünde gece başlayan, yaklaşık 1 saat süren fırtına telefon direklerini kırdı, elektrik tellerini de kopardı. Fırtına, çatıları ve demirleri yerinden sökerek metrelerce uzağa savurdu. Evlerinden dışarı çıkamayan köylüler ise panik yaşadı.

Kars’ta fırtına hayatı felç etti

"FIRTINA BETONLARI SÖKTÜ"

Akşamüzeri rüzgarın etkili olduğunu ifade eden Aziz Bozkurt, "Akşam hafif bir rüzgar oldu. İlerleyen saatlerde kıyamet koptu. Ben dedim zelzele oldu. Deprem olacak, dışarı çıkamıyorum. Birden çatılar uçtu. İçeri kaçtık. Tarif edemem fırtına, vurdu, söktü, betonları söktü attı." dedi.

Kars’ta fırtına hayatı felç etti

"10-15 EVİN ÇATISI UÇTU"

Evi hasar gören Adem Kaskurt, "Tarif edilemez bir korku yaşadık. Ne oluyor, kıyamet kopuyor. Anlayamadık, çocuklar bize sarıldı. Baba anne diye ağladılar. Bütün demirleri hepsini savurdu buralara. Sabaha kadar uyuyamadık. Valimize sesleniyorum halkımız şuanda, köylümüz mağdur bir durumda, kışın ortasında eli kolu bağlanmış bir şekilde kalmışız. Toplam 10-15 evin çatısı uçtu." şeklinde konuştu.

Kars’ta fırtına hayatı felç etti VİDEO

Kars’ta fırtına hayatı felç etti

Gece yarısı atölyesinin çatısının uçtuğunu belirten Mustafa Dülgeroğlu, "Fırtına çatının hepsini uçurdu. Malzemeler zarar gördü, kablolar koptu işte bu halde görüyorsunuz. Geçimimi atölye ile sağlıyorum. 5 kız çocuğuna bakıyorum. Köyün en fakiri benim" şeklinde konuştu.

Kars’ta fırtına hayatı felç etti

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORLAR

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde etkili olan ve hızı saatte 150 kilometreyi bulan fırtına önüne ne geldiyse yıktı geçti. Çatıların uçtuğu, direklerin kırıldığı köyde can kaybı olmaması ise teselli oldu. Kışın ortasında evlerinin çatıları uçan köylüler yetkililerden yardım bekliyor.

Kars’ta fırtına hayatı felç etti

Kars’ta fırtına hayatı felç etti

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