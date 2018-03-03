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Kars’ta iki aile arasında çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada, olay yerinden kaçan 9 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

DHA | 03.03.2018 - 17:20..
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Kars'ta şehir merkezinde saat 12.30 sıralarında, aralarında husumet bulunan iki aileleri arasında cadde ortasında silahlı kavga çıktı. Silah sesleri üzerine olay yerinde sağlık ekipleri ile çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edildi.

Çatışma sonrası vücuduna aldığı kurşunlarla ağır yaralanan H.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kars’ta iki aile arasında çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

YARALI HALDE KAÇTI

5 yaralı ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, E.A. ise yaralı şekilde olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri olay yerini şerit çekerek meraklı kalabalığı dağıtmak için yoğun çaba harcadı.

Kars’ta iki aile arasında çatışma: 1 ölü VİDEO

Kars’ta iki aile arasında çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

9 KİŞİ YAKALANDI

Polis, Harakani Devlet Hastanesi ile kentin giriş ve çıkışlarında zanlıların kaçma ihtimali üzerine geniş güvenlik önlemleri oluşturuldu.

Polis, kavgaya ilişkin 9 kişiyi olayda kullanılan bir tabanca ile yakalarken, iki aile arasındaki kavgaya bir hafta önce meydana gelen tartışmanın neden olduğu iddia edildi.

Olay yerindeki çok sayıda boş kovan ise çatışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kars’ta iki aile arasında çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

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