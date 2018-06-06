Kars'ta iki ailenin husumeti kan döktürdü: 1 ölü 5 yaralı

Kesikköprü Mahallesi’nde aralarında husumetleri bulunan iki aile arasında meydana gelen olayda, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada M.A., T.A., İ.A., A.A., V.A ve S.G. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Kağızman Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede olaya karıştığı tespit edilen şüpheli 4 kişiyi olay yerinde, kaçan şüpheli 5 kişi ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri eş zamanlı operasyonlarla Kars il merkezi, Kağızman ve Selim ilçelerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 9 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.