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Kars'ta İranlı çobanlar tipide ölümden döndü

Hayvanları otlatmaya götüren İranlı iki çoban, kar yağışının duracağını düşünerek köye dönmedi.

DHA | 06.12.2017 - 19:03..
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Kars merkez Yücelan köyünde İranlı iki çoban, hayvanlarını otlatırken aniden bastıran tipiye tutulup yollarını kaybetti.

TELEFONLA YARDIM İSTEDİLER

Çobanlardan Ahmad Rasegh bitkin düşerken, kendisinden daha iyi durumdaki adı öğrenilemeyen arkadaşı ise köyü cep telefonuyla arayıp yardım istedi. Köy halkı da durumu AFAD ve UMKE ekiplerine bildirdi.

Kars'ta İranlı çobanlar tipide ölümden döndü

PALETLİ AMBULANS ÇOBANLARI KURTARDI

Çobanları kurtarmak için operasyon başlatan AFAD ve UMKE ekipleri, paletli ambulansla olay yerine hareket etti. Yaklaşık 3 kilometrelik kapalı yolu ambulansa aşan ekipler, Ahmad Rasegh ile arkadaşına ulaştı.

Durumu ağır olan Rasegh ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan diğer çoban ise köye gönderildi.

Kars'ta İranlı çobanlar tipide ölümden döndü

Kars'ta İranlı çobanlar tipide ölümden döndü

Kars'ta İranlı çobanlar tipide ölümden döndü

Kars'ta İranlı çobanlar tipide ölümden döndü

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