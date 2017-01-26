Kars’ta kaçak akaryakıt, içki ve sigara operasyonu

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda Ardahan Yolu üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda kaçakçılık faaliyetlerinin olduğu yönünde bilgiler alınması üzerine gerekli izin ve talimatlar alındıktan sonra benzin istasyonuna operasyon düzenlendi.

KAÇAK İÇKİ VE SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda, çeşitli markalarda 70 adet bandrolsüz kaçak olduğu değerlendirilen içki, bin 280 paket M&M marka, 320 paket Kent marka ve 60 paket Winston marka olmak üzere toplamda bin 660 paket kaçak sigara ile 486 adet muhtelif kozmetik ürün ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

6650 LİTRE KAÇAK AKARYAKITA EL KONULDU

Ayrıca benzin istasyonunda yapılan incelemelerde kaçak akaryakıt satmak amaçlı yer altına gizlenmiş depo ve bu depoya kaçak akaryakıt iletimini sağlayan boru hatları ve depodan kaçak akaryakıtın satış için çıkarılmasını sağlayan elektrikli pompa düzeneği ortaya çıkarıldı. Benzin istasyonunda satışa hazır 6 bin 650 litre kaçak olduğu tespit edilen akaryakıta el konuldu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konu ile ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.





