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Kars'ta kaçakçılık yapan kamyonet kapanla durduruldu

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığı yaptığı belirtilen bir kişinin kullandığı kamyoneti, yola kapan atarak durdurdu.

03.11.2017 - 04:42
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Kapan ile durdurulan kamyonette ekipler inceleme yaptı. Kamyonette 5 bin paket kaçak sigara olduğu belirlendi.

Kars'ta kaçakçılık yapan kamyonet kapanla durduruldu

Edinilen bilgilere göre, olay gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Digor-Kars Karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik önünde uygulama yapan polis ekiplerini gören U. S. idaresindeki kamyonet, Digor yolu istikametine doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri, durumundan şüphelendiği aracı takibe aldı. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometredeki Hanlar Mevkii'ne doğru giden aracı takibe alan ekiplere, Dağpınar Jandarma ekipleri de destek verdi. Jandarma ekipleri, Hanlar Mevkii'nde önlem aldı. Jandarma ekiplerini gören U. S, Hanlar mevkisinden geri dönerek hızla kent merkezine doğru yol aldı. Polis ekipleri kamyonetin durdurulması için Digor yolu TOKİ girişine bariyer kurdu. Kamyonet, polis tarafından atılan kapana takıldı. Kapanda ön 2 ve arka sol lastiği patlayan kamyonet yaklaşık 500 metre gittikten sonra hareket kabiliyetini kaybedince durdu. Sürücü, kamyonetten inerek kaçmaya başladı.

Kars'ta kaçakçılık yapan kamyonet kapanla durduruldu

Polis ekiplerince yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Kamyonette yapılan incelemede, yaklaşık 5000 paket kaçak sigara ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kars'ta kaçakçılık yapan kamyonet kapanla durduruldu VİDEO

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