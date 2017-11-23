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Kars'ta kaza yapan mühendis donarak öldü

Kars'ta kaza yapıp şarampole yuvarlanan sürücünün -15 derece soğukta donarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

DHA | 23.11.2017 - 15:24
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Kars'ta, Selçuk Vural yönetimindeki otomobil, Kars-Iğdır karayolu Hanlar Geçidi mevkinde şarampole yuvarlandı. Havanın aydınlanmasıyla kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Vural'ın sıfırın altında 15 derece soğukta donarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Vural'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kars'ta kaza yapan mühendis donarak öldü

SÜRÜCÜLER BUZLANMAYA KARŞI UYARILDI

Kazanın olduğu bölgede etkisini sürdüren tipi nedeniyle yolda zaman zaman ortaya çıkan sıkıntıları gidermek için karayolları ekipleri de seferber oldu. Karayolları ekipleri yol kenarında gün boyu kar temizliği yaptı. Trafik ekipleri de yolda kontrollerini artırarak sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kars'ta kaza yapan mühendis donarak öldü

Kars'ta kaza yapan mühendis donarak öldü

Kars'ta kaza yapan mühendis donarak öldü

Kars'ta kaza yapan mühendis donarak öldü

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