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Kars'ta öğrencilerin kavgası kanlı bitti

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi Yüksekokulu öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

AA | 29.11.2017 - 11:01..
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BESYO Beden Eğitimi bölümünde okuyan iki grup öğrenci İnönü Mahallesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bölgesinde henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Beden Eğitimi bölümü 1. sınıf öğrencisi Halil Kurtdiş ile Ferhat Ertakuş yaralandı.

Ağır yaralanan Halil Kurtdiş, Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ertakuş'un ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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