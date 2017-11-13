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Kars’ta okul bahçeleri yeşilleniyor

Kars Valiliği öncülüğünde, okul bahçeleri ağaçlandırılıyor.

13.11.2017 - 10:34
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Kars Valiliği öncülüğünde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (TARSİM) işbirliği ile okul bahçelerinin ağaçlandırılması için hazırlanan proje, Selim ilçesi Koyunyurdu Ortaokulu ve Ali Kara İlkokulu’ndan başlatıldı.

Kars’ta okul bahçeleri yeşilleniyor

TARSİM yetkilileri, 'Bir Fidan Bir Poliçe Her Köy Bir Orman' projesinde tarımsal üretimde faaliyet gösteren üreticilerin ürünlerini sigortalayarak bir teşekkür amaçlandığını söyledi. Böylelikle tüm köy okulları, camiler ve mezarlıklarda ağaçlandırma çalışmasına başlandı.

Kars’ta okul bahçeleri yeşilleniyor

ÖĞRENCİLER OKULLARINA FİDAN DİKİYOR

Okullarda da öğrencilerle birlikte fidanlar dikiliyor. Poliçe düzenlendikçe her köyde yapılan bu ağaç dikme çalışmaları sürdürülecek, Proje kapsamında 2018’in Mart ayında yine Kars Valiliği ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün desteği ile tüm köylerde çalışma yapılacak.

Kars’ta okul bahçeleri yeşilleniyor

ÇOCUKLARA KIRTASİYE MALZEMESİ DAĞITILDI

TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Düzgün, Selim’e bağlı Koyunyurdu Köyü’ne giderek öğrencilerle bir araya geldi. Hüseyin Düzgün, öğrencilere ağacın önemi ve nasıl bakılması gereken konularda bilgi vererek TARSİM’in yaptığı görevleri de anlattı. Ardından Meriç Özdemir ve beraberindekiler öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemesi bulunan çanta dağıttı. Daha sonra ağaç dikimine geçildi. Proje kapsamında başlanılan 1000 çam fidanı dikimi için Koyundurdu Köyü Ortaokulu ve Ali Kara İlkokulu’na ayrılan 300 fidanın dikimi öğrenci ve öğretmenlerle birlikte gerçekleştirildi.

Kars’ta okul bahçeleri yeşilleniyor

HER ÖĞRENCİ 1 FİDAN

Her  öğrenci kendisi için 1 fidan dikti ve bunların bakımını okulda bulundukları süre içinde kendileri üstlendi. Öğrenciler diktikleri fidanlara bakacaklar, sulayacaklar ve ağaçlar büyüdüğünde de gelip altında serinleyecek.

Kars’ta okul bahçeleri yeşilleniyor

Öğrenciler ağacı çok sevdiklerini, bu tür bir organizasyonda yer aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Okul müdürü ve öğretmenlerin de öğrencileriyle birlikte ağaç dikimi yaptığı okul bahçesinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Öğrencilerin dikecekleri çam fidanlarını taşımaları, onları sulaması, fidanlara sarılması ve öpmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Kars’ta okul bahçeleri yeşilleniyor

Proje kapsamında okul bahçelerinin yanı sına cami bahçeleri ve mezarlıklara da fidan dikimleri gerçekleştirilecek. Meriç Özdemir, “Yaptığımız çalışmalarda köylerimizin okul bahçeleri, cami ve mezarlıklarında ağaçlandırmanın eksik olduğunu gördük. Bunu fark edince böyle bir sosyal sorumluluk projesini başlatmayı istedik. Bu ağaçlarımız da öğrencilerimizle birlikte büyüyecek." diye konuştu.

Kars’ta okul bahçeleri yeşilleniyor

Kars’ta okul bahçeleri yeşilleniyor

Kars’ta okul bahçeleri yeşilleniyor

Kars’ta okul bahçeleri yeşilleniyor

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