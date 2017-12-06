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Kars'ta okullar 1 gün tatil ilan edildi

Kars kent merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildi.

DHA | 06.12.2017 - 16:38..
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Kars Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışının dün gece saatlerinden itibaren il genelinde etkili olmaya başladığını söyledi. Bu sebeple eğitime ara verildiğini ifade eden Doğan, "İlimiz ve ilçelerimizdeki yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ilk orta ve lise düzeyindeki tüm okullar 7 Aralık 2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir." bilgisini paylaştı.

ENGELLİ VE HAMİLELERE İDARİ İZİN

Doğan, olumsuz hava koşulları yüzünden kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.

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