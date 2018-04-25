Kars'ta otomobil ve ambulans çarpıştı; bir öğretmen öldü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğretmen olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Mehmet Ali Özten, ambulans ile çarpıştı. İki araç da şarampole yuvarlanırken, Özten yaşamını yitirdi.





ARAÇLAR ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kubilay Tip yönetimdeki 36 AY 881 plakalı ambulans, Sarıkamış-Kars karayolunun Hançerli Düzü mevkisinde önünde giden öğretmen Mehmet Ali Özten'in (28) kullandığı 55 RC 018 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada şarampole yuvarlanan ambulanstaki sürücü Tip ve 2 sağlık personeli ile otomobil sürücüsü Özten yaralandı.

Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özten, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar tedavilerinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden öğretmen Özten'in Sarıkamış Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yaptığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.