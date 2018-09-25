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Kars'ta patlamamış obüs mermisi bulundu

Kars'ta patlamamış obüs mermisi bulundu. Mermi jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

İHA | 25.09.2018 - 15:13..
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Kars’ta jandarma ekiplerince H.Ö.’nün arazisinde patlamamış mühimmat bulundu.

155 MM'LİK OBÜS MERMİSİ

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma yaptığı incelemede patlayıcı madde mühimmatının 155 mm’lik obüs mermisi olduğunu ve üzerinde her hangi bir ibare bulunmadığını tespit etti.

İMHA EDİLDİ

Olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi veren jandarma, bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra Olay Yeri İnceleme ekiplerinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından obüs mermisi PAMİT ekiplerince kontrollü bir şekilde imha edildi.

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