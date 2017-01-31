1 İzmir'deki FETÖ davasında 30 avukat istifa etti İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına öğle arasından sonra devam edildi.

2 İtalya 40 Suriyeli sığınmacıyı aldı İtalya, Lübnan'daki kampta bulunan 40 Suriyeli mülteciyi, insani yardım koridoru programı çerçevesinde ülkeye kabul etti.

3 Ağca, Alaattin Çakıcı'yı cezaevinde ziyaret etti Ağca, Bolu F Tipi Cezaevi'ndeki ziyaretten sonra Çakıcı için "İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur" temennisinde bulundu.

4 Merkel: AB, Kuzey Afrika'yla da sığınmacı anlaşması yapmalı İsveç'e giden Merkel, "AB, Türkiye ile yaptığı sığınmacı anlaşmasının aynısını Kuzey Afrika ile de yapmalı" dedi.

5 Esenyurt İstanbul’un en kalabalık ilçesi oldu Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 795 bin 10 kişi ile Esenyurt, İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri oldu.

6 Kars'ta PKK operasyonu TSK, zorlu hava koşullarında aralıksız bir şekilde PKK'ya nefes aldırmamaya devam ediyor..