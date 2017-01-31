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Kars'ta PKK operasyonu

TSK, zorlu hava koşullarında aralıksız bir şekilde PKK'ya nefes aldırmamaya devam ediyor..

31.01.2017 - 17:17
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), aralıksız yürütülen operasyonlarla, bölücü terör örgütünün kış yapılanmasına müsaade etmeyecek şekilde her türlü tedbirin alındığı bildirdi.

PKK'NIN KIŞ YAPILANMASINA OPERASYON

TSK, Kars’ın Sarıkamış ilçesi Keklik Deresi bölgesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek-5 operasyonunun icra edildiğini belirtti.

Kars'ta PKK operasyonu

OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, TSK personelinin ağır kış şartlarına rağmen operasyonlarını azim ve kararlılıkla devam ettirdiğine dikkat çekildi.

Ayrıca, aralıksız yürütülen operasyonlarla, bölücü terör örgütünün kış yapılanmasına müsaade etmeyecek şekilde her türlü tedbirin alındığı vurgulandı.

Kars'ta PKK operasyonu

Kars'ta PKK operasyonu

Kars'ta PKK operasyonu

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